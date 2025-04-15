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Spor

Süper Lig devine dünya yıldızı stoper! David Alaba imzayı atıyor

Süper Lig devinde David Alaba heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız savunmacının yeni adresi Türkiye oluyor. David Alaba gelişmesinin detayları haberimizde…

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 17:32 - Güncelleme:
Süper Lig devine dünya yıldızı stoper! David Alaba imzayı atıyor
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Real Madrid formasıyla 4'üncü sezonunu geçiren David Alaba son 2 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı. Eflatun beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Avusturyalı defansın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Real Madrid'in gözden çıkardığı David Alaba için Beşiktaş devreye girdi.

KARTAL'DA HEDEF DAVİD ALABA

Son 3 sezondur şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. En büyük problemi savunma hattında yaşayan siyah beyazlılar bölgeyi David Alaba ismiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerinden uzak bir görüntü çizen David Alaba için Real Madrid'in ayrılığa hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın cüzi bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirebileceği öğrenildi.

REAL MADRİD STOPER ARAYIŞINDA

Bu sezon David Alaba başta olmak üzere savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla tandemi oluşturmakta güçlük çeken Real Madrid stoper arayışına girdi. Eflatun beyazlıların, Inter forması giyen Alessandro Bastoni ile ilgilendiği öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş'ın David Alaba girişiminde elinin güçleneceği ifade edildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta 493 dakika sahada kalan David Alaba gol veya asist katkısı üretemedi.

Star Gazetesi

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