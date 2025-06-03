Borussia Dortmund ile geçen 3 senede takımda daha çok rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Salih Özcan sezon başında Wolfsburg'a kiralanmıştı. Devre arasında takıma geri çağrılmasına karşın forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun kulüpteki geleceği belli oldu. Alman devi, Salih Özcan ile yollarını ayırma kararı aldı.

SALİH ÖZCAN VEDA EDİYOR

Borussia Dortmund bu sezona teknik direktör Nuri Şahin'in yönetiminde başlamıştı. Salih Özcan, genç çalıştırıcının oyun sisteminde yer alamaması nedeniyle takımdan önce kiralık olarak ayrıldı. Nuri Şahin sonrası göreve gelen Niko Kovac tarafından yeniden takıma dahil edilen Salih Özcan için beklenen son değişmedi. Dortmund, milli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

SÜPER LİG DEVİNE GELİYOR

Salih Özcan'ın yeni adresinin Süper Lig olması bekleniyor. Alman basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde başarılı orta saha için harekete geçeceği aktarıldı. Dortmund'un Salih Özcan için siyah beyazlılardan gelecek teklifi kabul edeceği bilgisi de haberin detayları arasında yer aldı. Tarafların anlaşması durumunda Salih Özcan gelecek sezon kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolfsburg ve Borussia Dortmund formalarıyla toplamda 26 maçta 791 dakika sahada kalan Salih Özcan gol veya asist katkısında bulunmadı. Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi