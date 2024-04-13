İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devine gurbetçi yıldız! Umut Tohumcu için düğmeye basıldı
Spor

Süper Lig devine gurbetçi yıldız! Umut Tohumcu için düğmeye basıldı

Gelecek sezon orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray hem genç hem de dinamik futbolcu transferi için dümeni Almanya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Hoffenheim forması giyen gurbetçi yıldız Umut Tohumcu'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

13 Nisan 2024 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Süper Lig devine gurbetçi yıldız! Umut Tohumcu için düğmeye basıldı
ABONE OL

Merkez orta sahaya hem genç hem de dinamik bir futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda rotasını Almanya olarak belirledi.

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Futbol kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam eden 19 yaşındaki futbolcunun birçok maçını izleyen sarı kırmızılı yetkililerin, gelecek sezon Umut Tohumcu'yu renklerine bağlayabilmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Hoffenheim ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Her iki ayağını da etkin şekilde kullanan gurbetçi oyuncu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Hoffenheim'da tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan Umut Tohumcu, 1 gol atarken takımına 3 de asist katkısı sağlamayı bildi.

1.75 boyundaki Tohumcu, profesyonel futbol kariyerinde ise 102 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu mücadelelerde 32 gol attı ve 26 da asist üretti.

Almanya'dan birçok kulübün yakın radarında bulunan Umut Tohumcu, altyaş kategorilerinden itibaren oynadığı Almanya'nın U21 Takımı'nda görev alıyor.

Türkiye Milli Takım yetkilileri de oyuncuya Kırmızı-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.