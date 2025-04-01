Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, İngiliz basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Manchester City'nin sezon sonu için büyük bir kadro revizyonu yapacağı belirtiliyor. İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish'in yaz aylarında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor.

GALATASARAY'A SÖZ VERDİ

Bu gelişmeleri yakından izleyen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor. Özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun City'den ayrılması durumunda Galatasaray'a gelme sözü verdiğini öne sürdü.

Daha önce Barcelona'dan ayrılırken de Galatasaray'la adı anılan İlkay, bu kez kesin ayrılık kararı aldığında Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddiaları gündemde.

AVRUPA'YA ÖZEL TRANSFER

Ayrıca, De Bruyne ve Grealish'in de birden fazla talibi olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garanti altına alması durumunda bu oyuncularla da temasa geçebileceği söyleniyor. Başkan Dursun Özbek'in de Avrupa hedefi doğrultusunda yeni sezona yönelik transfer politikasını belirlediği vurgulandı.