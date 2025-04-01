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Spor

Süper Lig devine söz verdi! İngiliz basınından sürpriz İlkay Gündoğan iddiası

Adı daha önce birçok kez Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için İngiliz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Galatasaray'ın başarılı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından yıldız futbolcunun Manchester City'den ayrılması durumunda sarı kırmızılılara gelme sözü verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Nisan 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
Süper Lig devine söz verdi! İngiliz basınından sürpriz İlkay Gündoğan iddiası
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Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, İngiliz basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Manchester City'nin sezon sonu için büyük bir kadro revizyonu yapacağı belirtiliyor. İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish'in yaz aylarında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor.

GALATASARAY'A SÖZ VERDİ

Bu gelişmeleri yakından izleyen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor. Özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun City'den ayrılması durumunda Galatasaray'a gelme sözü verdiğini öne sürdü.

Daha önce Barcelona'dan ayrılırken de Galatasaray'la adı anılan İlkay, bu kez kesin ayrılık kararı aldığında Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddiaları gündemde.

AVRUPA'YA ÖZEL TRANSFER

Ayrıca, De Bruyne ve Grealish'in de birden fazla talibi olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garanti altına alması durumunda bu oyuncularla da temasa geçebileceği söyleniyor. Başkan Dursun Özbek'in de Avrupa hedefi doğrultusunda yeni sezona yönelik transfer politikasını belirlediği vurgulandı.

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