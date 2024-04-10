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Spor

Süper Lig devinin hedefi: Gabriel Paulista

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, stoper pozisyonu için dümeni yine Gabriel Paulista'ya çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminde başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik10 Nisan 2024 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Süper Lig devinin hedefi: Gabriel Paulista
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Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş yeni sezon için de transfer operasyonuna başladı. Kara Kartal'da sezon sonunda savunmasında önemli değişikliğe imza atacak.

3 İSİM YOLCU

Ara transferde alınan Joe Worrall'la yollarını ayıracak olan Kara Kartal, sözleşmesi devam eden Javi Montero ile takımda bekleneni veremeyen Daniel Amartey'i de gönderecek.

GENÇ VE TECRÜBELİ İKİ İSİM

Savunma hattına ilk olarak gelecek vadeden bir isim kazandırmayı amaçlayan yönetim, bununla beraber tecrübeli bir futbolcuyu da takıma kazandırmayı amaçlıyor.

PAULISTA YİNE LİSTEDE

Bu doğrultuda idareciler, ara transfer döneminde de gündeme gelen Gabriel Paulista'yı hâlâ listesinde tutuyor. 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Valencia'dan ayrılması sonrasında Atletico Madrid'e kaptıran Beşiktaş Yönetimi, deneyimli ismin fazla forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olmasını değerlendirip, 1,87'lik stoperi Kartal yapmak istiyor.

BONSERVİSİ OLMAYACAK

Atletico'ya yarım dönemliğine imza atan Sambacı'yı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlayan idareciler, liderlik özelliği bulunan tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

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