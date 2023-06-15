Süper Lig devinin yeni yıldızı Eden Hazard oldu! Ve transfer bitti

Yüksek bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard geçirdiği ağır sakatlıklar sonrası İspanyol kulübünden ayrıldı. Bir türlü eski günlerine dönemeyen Belçikalı futbolcu yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Serbest durumda olan 32 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi. Brezilya basınında çıkan habere göre Eden Hazard Fenerbahçe'ye çok yakın.

EDEN HAZARD SÜPER LİG'E GELİYOR

4 yıldır Real Madrid formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu artık serbest. Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yıldız oyuncu transferinde gözünü Eden Hazard'a dikti. Görüşmenin gerçekleştirildiği belirtilirken Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu yazıldı. İki tarafın da anlaşma sağlaması halinde Eden Hazard gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Eden Hazard, Real Madrid'de bu sezon 10 maça çıktı. 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Belçikalı, 1 gol 1 de asist yaptı.

Star Gazetesi