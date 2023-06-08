Süper Lig devinin yeni yıldızı Mbaye Diagne oldu! Hayırlı uğurlu olsun...

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne daha sonrasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Gol krallığı yaşayan Senagalli futbolcu son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Kırmızılı-siyahlılardan ayrılmaya hazırlanan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

MBAYE DİAGNE ANLAŞMA SAĞLADI

31 yaşındaki futbolcu için bordo mavililerin devreye girdiği öğrenildi. Trabzonspor, Mbaye Diagne ile görüşme gerçekleştirdi. İki tarafında anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Senagalli forvet Karadeniz ekibinde forma giymek istiyor. Mbaye Diagne gelecek sezon Trabzonspor forması giymeye çok yakın.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıkan Mbaye Diagne tam 25 gol atmayı başardı. 30 kez ilk 11'de sahaya çıkan Senagalli forvet 5 de asist kaydetti.