Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı ve nefes kesen bir rekabetin ardından elediği Juventus, sarı-kırmızılıların karşısına bu kez transferde çıkmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, gelecek sezon için kadrosunda revizyon yapma hazırlığında olurken Kenan Yıldız ve Westen McKennie'nin sözleşmelerini uzattı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dusan Vlahovic'in de sözleşmesini yenileyecek olan Juventus, sürpriz transferin de peşine düştü.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan devi, Bayern Münih formsaı giyen Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında, oyuncuyla Milan, Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği aktarıldı.

Son olarak ise Juventus'un milli futbolcumuz Zeki Çelik için de girişimlerine devam ettiği belirtildi.