İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9641
  • EURO
    51,9923
  • ALTIN
    7405.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig deviyle anılıyordu! Juventus'ta hedef Goretzka
Spor

Süper Lig deviyle anılıyordu! Juventus'ta hedef Goretzka

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktığı Juventus transfer planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, sarı kırmızılıların da gündeminde yer alan Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Süper Lig deviyle anılıyordu! Juventus'ta hedef Goretzka
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı ve nefes kesen bir rekabetin ardından elediği Juventus, sarı-kırmızılıların karşısına bu kez transferde çıkmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, gelecek sezon için kadrosunda revizyon yapma hazırlığında olurken Kenan Yıldız ve Westen McKennie'nin sözleşmelerini uzattı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dusan Vlahovic'in de sözleşmesini yenileyecek olan Juventus, sürpriz transferin de peşine düştü.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan devi, Bayern Münih formsaı giyen Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında, oyuncuyla Milan, Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği aktarıldı.

Son olarak ise Juventus'un milli futbolcumuz Zeki Çelik için de girişimlerine devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.