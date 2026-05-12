Süper Lig devleri çarpışıyor! Türk yıldız için büyük rekabet...

Galatasaray ve Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İki kulübün, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için devreye girdiği öne sürüldü. Bu sezon 12 gol ve 20 asistlik performans sergileyen genç yıldızın transferi için ilk temasların kurulduğu iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 21:58 - Güncelleme:
2025/26 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Trendyol Süper Lig'i 3. Sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, gelecek sezon çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda iki kulüp, bir Türk kanat oyuncusunun peşine düştüler.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR, ARAL ŞİMŞİR'İN PEŞİNDE...

Foot Mercato'da yer alan haberlere göre; Galatasaray, Trabzonspor ve Wolverhampton Wanderers, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için devreye girdi. Genç yıldızın transferiyle ilgili kulüplerin Danimarka ekibiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Haberde, özellikle hücum hattına genç ve dinamik bir isim eklemek isteyen kulüplerin Aral Şimşir transferini yakından takip ettiği belirtilirken, yaz transfer döneminde görüşmelerin hız kazanabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk kanat oyuncusu, çıktığı maçlarda 12 gol ve 20 asistlik katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

