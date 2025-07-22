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Spor

Süper Lig devleri ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden açıklama geldi

Bir süredir adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic-Wipfler 'Hakan'ın transferinde adı geçen kulüplerle hiçbir görüşme yapılmadı.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Süper Lig devleri ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden açıklama geldi
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Son günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun adı başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılırken, menajerinden konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Gordon Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferinde adı geçen kulüplerle hiçbir görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle de Galatasaray'la da temasa geçmedik. İddiaların dayanağı yok," dedi.

Menajer, Hakan'ın Inter'de mutlu olduğunu ve kulüpte kalmaya devam edeceğini söyledi. Tatil sonrası bazı görüşmelerin yapılabileceğini ifade eden Stipic-Wipfler, tüm sürece profesyonel yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

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