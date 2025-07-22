Son günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun adı başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılırken, menajerinden konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Gordon Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferinde adı geçen kulüplerle hiçbir görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle de Galatasaray'la da temasa geçmedik. İddiaların dayanağı yok," dedi.

Menajer, Hakan'ın Inter'de mutlu olduğunu ve kulüpte kalmaya devam edeceğini söyledi. Tatil sonrası bazı görüşmelerin yapılabileceğini ifade eden Stipic-Wipfler, tüm sürece profesyonel yaklaşılması gerektiğini vurguladı.