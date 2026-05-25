Massimiliano Allegri yönetiminde son döneme kadar iyi gelen Milan, ligin son 4 haftasında ise sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan ekibi, ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

PAVLOVIC AYRILABİLİR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'da yaşanan hayal kırıklığının ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceklerini mercek altına aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, geleceği değerlendiren isimlerden biri de 25 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic oldu.

SÜPER LİG DEVLERİNİN RAKİBİ MANU

Galatasaray ve Fenerbahçe, Pavlovic ile ilgileniyor. Manchester United'ın da Sırp futbolcu için devrede olduğu yazıldı.

Pavlovic, daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavlovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.