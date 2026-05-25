İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7232
  • EURO
    53,5596
  • ALTIN
    6709.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devleri karşı karşıya! Transferde hedef Strahinja Pavlovic
Spor

Süper Lig devleri karşı karşıya! Transferde hedef Strahinja Pavlovic

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalyan ekibi Milan forması giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Süper Lig devlerinin transferdeki rakibi ise Premier Lig ekibi Manchester United. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Süper Lig devleri karşı karşıya! Transferde hedef Strahinja Pavlovic
ABONE OL

Massimiliano Allegri yönetiminde son döneme kadar iyi gelen Milan, ligin son 4 haftasında ise sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan ekibi, ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

PAVLOVIC AYRILABİLİR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'da yaşanan hayal kırıklığının ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceklerini mercek altına aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, geleceği değerlendiren isimlerden biri de 25 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Pavlovic, Milan'dan ayrılabilir.

SÜPER LİG DEVLERİNİN RAKİBİ MANU

Galatasaray ve Fenerbahçe, Pavlovic ile ilgileniyor. Manchester United'ın da Sırp futbolcu için devrede olduğu yazıldı.

Pavlovic, daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavlovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.