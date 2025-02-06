Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi.

İtalyan basınından Messaggeroveneto'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Udinese forması giyen 24 yaşındaki stoper Oumar Solet ile ilgileniyor.

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe ise kadrosuna Milan Skriniar ve Diego Carlos takviyeleri yapmıştı. Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos, kupada Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlandı. Fenerbahçe'de bu maçta Carlos ile birlikte stoper hattından Yusuf Akçiçek de bu maçta sakatlık yaşadı. Fenerbahçe, yaşanan sakatlıkların ardından Soulet'i gündemine aldı.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

24 yaşındaki stoper, eylül ayında Salzburg'tan ayrılmasının ardından 2 Ocak'tan Udinese'ye imza atmıştı. Udinese'de şu ana kadar 4 maçta süre bulan Solet, 1 gol attı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Udinese ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Solet'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.