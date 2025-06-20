Barcelona'nın 22 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Süper Lig devleriyle anılıyordu. Yaz transfer döneminde takıma veda edecek olan futbolcu için büyük bir fırsat oluştu.

Fransız kulübü Monaco, Ansu Fati'yi gündemine almıştı. Bu transferi bitirmek için çaba sarfeden Monaco'nun maaş konusunda anlaşılamaması sebebiyle geri adım attığı belirtildi.

Ansu Fati transferinde en güçlü aday olan Monaco'nun geri adım atması sonucu, transferdeki diğer kulüpler için bir fırsat oluştu. Fransız basını, bu transferin askıya alındığını duyurdu.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREDE

Öte yandan Ansu Fati, Süper Lig devlerine de önerilmişti. Özellikle Beşiktaş'ın genç oyuncuya ilgi duyduğu ve bu transfer için fırsat kolladığı ortaya çıkmıştı.

Ansu Fati'nin 2021 yılında 80 milyon euro olan piyasa değeri, 5 milyon euro'ya kadar geriledi.