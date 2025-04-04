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Spor

Süper Lig devlerine gün doğdu! Kevin De Bruyne resmen açıkladı

Manchester City forması giyen ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Kevin De Bruyne, İngiltere macerasına nokta koymaya hazırlanıyor. Belçikalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla City'den ayrılacağını resmen duyurdu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Süper Lig devlerine gün doğdu! Kevin De Bruyne resmen açıkladı
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İngiltere ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

De Bruyne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manchester City oyuncusu olarak son aylarımı geçireceğim. İstesek de istemesek de veda zamanı geldi. Burası her zaman evimiz olacak. Her hikayenin bir sonu vardır ve bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Birlikte son günlerin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Genk'te başlayan 33 yaşındaki De Bruyne; Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg'da forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye transfer oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı.

Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.

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