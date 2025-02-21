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Spor

Süper Lig devlerine kök söktürüyordu! Borç nedeniyle doğal gazı kesildi

Bir dönem Süper Lig'de İstanbul devlerine kök söktüren Denizlispor, doğal gaz borcu nedeniyle tesislerinin gazının kesildiğini açıkladı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Süper Lig devlerine kök söktürüyordu! Borç nedeniyle doğal gazı kesildi
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Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

Alınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.

3. Lig'de mücadele eden kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.

Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."

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