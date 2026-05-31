  • Süper Lig devlerine Rafael Leao müjdesi! Kararını gece yarısı açıkladı
Süper Lig devlerine Rafael Leao müjdesi! Kararını gece yarısı açıkladı

Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Rafael Leao, geleceği için kararını verdi. 26 yaşındaki yıldız oyuncu Milan'dan ayrılacağını açıklayarak, 'Artık yeni bir ligde yeni bir meydan okuma istiyorum.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ31 Mayıs 2026 Pazar 09:25 - Güncelleme:
İtalya Serie A'da sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Milan'da yaz transfer döneminde büyük bir değişim yaşanabilir. Teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve yönetim ekibinden isimle daha yollar ayrılırken yıldız futbolculardan bazıları da takıma veda edebilir.

Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden Rafael Leao, Milan'daki geleceği hakkında sessizliğini bozdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli futbolcu, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini açıkladı.

AYRILIK KARARINI AÇIKLADI

Leao, Portekiz basınından SportTV'ye verdiği ve gece geç saatlerde yayınlanan röportajında, "Milan'a elimden gelen her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Bana çok yardımcı oldular ve zor zamanlarda beni desteklediler. Adımı kulüp tarihine yazdırabildiğim için mutluyum. Yeni bir ligde yeni bir meydan okuma istiyorum. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olurum. Çünkü bu, işimi en iyi şekilde yaptığım anlamına gelir." dedi.

Portekizli futbolcu kariyerine devam etmek istediği ligle ilgili soruya şu yanıtı verdi, "Şu anda en önemli şey Dünya Kupası, milli takıma yardımcı olmak ve iyi performans göstermek istiyorum. Sonra zamanı geldiğinde, kariyerime devam etmek ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde mücadele etmek için seçeneklerimi değerlendireceğim."

RAFAEL LEAO'NUN KARİYERİ

Futbola Portekiz'de Sporting altyapısında başlayan ve 2018'de A takıma yükselen Rafael Leao, aynı yıl Lille'e transfer oldu. Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu ertesi sezon Milan'la anlaştı. Milan bu transfer için Lille'e 49.5 milyon euro ödemişti. Leao, Milan formasıyla geride kalan sezonda 31 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti.

