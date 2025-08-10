İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devlerinin gündemindeydi! Jonathan Rowe için transfer açıklaması
Spor

Süper Lig devlerinin gündemindeydi! Jonathan Rowe için transfer açıklaması

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Marsilya'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Rowe için Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları hakkında konuşan teknik direktör 'Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Süper Lig devlerinin gündemindeydi! Jonathan Rowe için transfer açıklaması
ABONE OL

Marsilya forması giyen Jonathan Rowe ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğunu ve kararı birlikte vereceklerini söyledi.

"KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe için, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Pablo Longoria (başkan), Medhi Benatia (futbol direktörü) ve ben ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.

RENNES DE DEVREDE

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile Fransa'dan Rennes de ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.