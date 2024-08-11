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Spor

Süper Lig devlerinin gündemindeydi! Wendel için kötü haber geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Zenit forması giyen Wendel için kötü haber geldi. Zenit'in Dinamo Moskova ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...

11 Ağustos 2024 Pazar 11:14 - Güncelleme:
Süper Lig devlerinin gündemindeydi! Wendel için kötü haber geldi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha Wendel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Zenit'in Dinamo Moskova ile oynadığı maçta sakatlanan Wendel'in durumu hakkında konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Wendel dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Detaylı tetkiklerde ne çıkacağını göreceğiz. Ona çok sert oynadılar ama yapacak bir şey yok. İki seçenek var. Önemli olan daha kötüye gitmemesi. Çapraz bağları kastediyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Brezilyalı oyuncu, Gabriel Sara transferi öncesi uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı-kırmızılı ekip, Zenit ile anlaşamamıştı. Öte yandan Wendel'in ismi, Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de de gündeme gelmişti.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol 8 asistlik performans göstermişti.

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