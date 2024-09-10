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Spor

Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kieran Trippier transferi rafa kalktı

Adı bir süredir Süper Lig'in önemli ekipleriyle anılan İngiliz futbolcu Kieran Trippier için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında çıkan çıkan habere göre Türk kulüpleri transferden vazgeçti. İşte detaylar...

10 Eylül 2024 Salı 12:47 - Güncelleme:
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kieran Trippier transferi rafa kalktı
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Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye iddiası geldi.

Sky'da yer alan habere göre, İngiliz futbolcuyla ilgilenen dört Türk takımı, Newcastle United'ın ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Sky, daha önce, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.

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