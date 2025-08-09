Yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine giren Kingsley Coman için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçti.

Kulübün, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis teklifi hazırladığı öğrenildi.

Bayern Münih'te önemli başarılara imza atan Coman'a, Al Nassr'ın 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme önerdiği belirtiliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Coman, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi isimlerin yer aldığı kadroya katılacak.