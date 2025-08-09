İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kingsley Coman yeni takımına imza atıyor
Spor

Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kingsley Coman yeni takımına imza atıyor

Yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine giren Kingsley Coman için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Bayern Münih'in kapısını çalacak.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kingsley Coman yeni takımına imza atıyor
ABONE OL

Yaz transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine giren Kingsley Coman için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçti.

Kulübün, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis teklifi hazırladığı öğrenildi.

Bayern Münih'te önemli başarılara imza atan Coman'a, Al Nassr'ın 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme önerdiği belirtiliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Coman, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi isimlerin yer aldığı kadroya katılacak.

  • Kingsley Coman
  • transfer iddiası
  • Al Nassr

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.