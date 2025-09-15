İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Süper Lig devleriyle anılmıştı! Yves Bissouma'ya talipler var

Tottenham forması giyen Yves Bissouma, devre arasındaki transfer dönemi için şimdiden transfer hedefi haline geldi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 18:25
İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE!

İngiliz medyasında yer alan habere göre, West Ham United ve Everton, Bissouma ile ilgileniyor. İki ekibin, devre arası transfer döneminde Malili orta saha oyuncusu için devreye girebileceği belirtildi.

Tottenham'dan ayrılması beklenen Bissouma, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi listesine de dahil edilmemişti.

Tottenham'da Thomas Frank dönemi ile birlikte gözden düşen Bissouma, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TOTTENHAM İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

