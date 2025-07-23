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Spor

Süper Lig ekibi açıkladı! Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Hull City'de bulunan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi açıkladı! Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu
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FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayarak transfer yasağını kaldıran Antalyaspor, kadrosunu güçlendirdi.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık tamamlayan Hull City'nin oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti.

Kırmızı-beyazlılar, oynayacağı FK Tikves hazırlık karşılaşmasının ilk 11'inde Abdülkadir Ömür'e yer vererek resmi olmasa da transferi açıklamış oldu.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan Hull City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu 1 kere asist sevinci yaşadı.

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