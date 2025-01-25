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Spor

Süper Lig ekibi açıkladı! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da 5-2'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi açıkladı! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

PERFORMANSI

Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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