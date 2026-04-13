  • Süper Lig ekibinde ayrılık: Burak Yılmaz istifasını açıkladı!
Süper Lig ekibinde ayrılık: Burak Yılmaz istifasını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini resmen açıkladı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini resmen açıkladı.

Maçın ardından röportaj veren teknik direktör Burak Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." dedi.

Açıklamalarına devam eden Yılmaz, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa... Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde." dedi.

Yılmaz, Süper Lig'in 16. haftasında da istifa etmiş fakat yönetimle alınan ortak kararın ardından görevine devam etmişti.

