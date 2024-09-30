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Spor

Burak Yılmaz istifa etti! Beşiktaş maçı sonrası açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 3-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından istifa etti.

30 Eylül 2024 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
Burak Yılmaz istifa etti! Beşiktaş maçı sonrası açıkladı
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şu açıklamarı yaptı: "Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Büyük takımın nasıl maç kazanması gerektiğini gösterdiler. 60 dakika planımız tuttu. Önde bastık, pozisyonlara girdik. 60 dakika başarılı olduk ama gücümüz bu kadar yetti. Kalite farkı sonunda çıktı ve 3-0 kaybettik. Onları tebrik ediyorum."

Penaltı pozisyonları var. Benim hiçbir zaman saha içerisinde hakemlerin niyetinden şüphem yok, Atilla Hoca'mnın da yolu açık olsun.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

Kayserispor camiasına, şehrine teşekkür ediyorum. Bu görevi bana layık gördüler. Ben de bu şerefli görevi yerine getirdim. Transfer cezamız vardı, bırakıp gitmeyeceğimi söyledim ve sorun etmedim. Ama bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Şehre teşekkür ediyorum. Çok değerli büyüklerim oldu. Sayın başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kan değişikliği lazımdı, bugün bu kararı almak zorundayım. Tüm Kayseri'ye teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum.

"KAYSERİ'NİN YOLU AÇIK OLSUN"

"Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır."

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