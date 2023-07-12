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Spor

Süper Lig ekibinden Emre Kılınç harekatı! Yeni adresi belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Emre Kılınç, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer almayan Emre Kılınç için Süper Lig ekibi resmen devreye girdi. İşte detaylar...

12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Süper Lig ekibinden Emre Kılınç harekatı! Yeni adresi belli oluyor
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak MKE Ankaragücü'nde geçiren Emre Kılınç için Galatasaray2ın kapısı çalınmaya başladı. Başkent ekibinde gösterdiği performansla adında sıkça söz ettiren Emre Kılınç için Süper Lig2in yeni takımı devreye girdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN EMRE KILINÇ HAREKATI

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden ve gösterdiği başarılı performansla diğer ekiplerin de dikkatini çeken Emre Kılınç için yeni bir teklif geldi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor, Emre Kılınç için devreye girdi. Çaykur Rizespor Genel sekreteri Hasan Yavuz Bakır, Radyogol'e "Galatasaray'dan Yunus Akgün, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı ile ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Emre Kılınç, MKE Ankaragücü forması ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarda 34 karşılaşmaya çıktı. Başarılı isim 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Başarılı isim toplamda 2.331 dakika sahada kaldı.

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