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Spor

Süper Lig ekibine FIFA'dan büyük ceza!

FIFA, ulaşan davalar nedeniyle Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

6 Mart 2024 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Süper Lig ekibine FIFA'dan büyük ceza!
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FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtasının kapandığı açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

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