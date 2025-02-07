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Spor

Türkiye Kupası'nda beklenmedik gelişme! Hükmen mağlup sayıldılar

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda beklenmedik gelişme! Hükmen mağlup sayıldılar
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-0 kazandığı Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Net Global Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına Aynı müsabakada Net Global Sivasspor Kulübü sporcusu Murat Paluli hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EYÜPSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor'ın Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta sağ bek Murat Paluli 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Karşılaşma sonrasında Murat Paluli, "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli, Sivasspor'un 4 Şubat Salı günü Türkiye Kupası'nda oynadığı Kocaelispor maçının kadrosunda yer alırken 65. dakikada oyuna dahil oldu.

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