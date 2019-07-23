Süper Lig ekipleri 15 yaşındaki genç yeteneğin peşine düştü

Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Sarayspor, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Sarayspor forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Emirhan Öz'e, Süper Lig'in kök kulüplerinden Beşiktaş, Malatyaspor, Sivaspor ve Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Genç yeteneğin transferi, Sarayspor Başkanı Turan Altındaş ve antrenörlerin hafta içi vereceği karar neticesinde belirlenecek.