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Spor

Süper Lig ekipleri 19 Mayıs nedeni ile kutlama mesajları yayımladı

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Süper Lig ekipleri 19 Mayıs nedeni ile kutlama mesajları yayımladı
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Kulüplerin sosyal medya hesabında yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray: "19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Bandırma Vapuru, Türk Milleti'nin esarete karşı başkaldırısı ve bağımsızlık ruhunun denizler kadar engin ufku oldu. O geminin kıymetli yolcusu, keskin zekası ve istiklale adanmış kalbiyle bir milletin kurtuluş kahramanı ve Ata'sı oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin anne karnına düştüğü gündür. Cumhuriyetin evladı gençler, Atatürk'ün kendilerine emanetini ilelebet koruyacaklardır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

Fenerbahçe: "İlelebet #CumhuriyetinFeneri'yiz, sonsuza dek izindeyiz Atam! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Beşiktaş: "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Trabzonspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz."

Medipol Başakşehir: "Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Aziz Şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun..."

Antalyaspor: "Mustafa Kemal ATATÜRK, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Konyaspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kasımpaşa: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun."

Corendon Alanyaspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kayserispor: "Kurtuluş Savaşımızın ve Milli Mücadelemizin başlangıcı olan bu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun"

Fatih Karagümrük: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Sivasspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun."

İstanbulspor: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Adana Demirspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!"

MKE Ankaragücü: "İstiklal mücadelemizin ilk adımının 104. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Giresunspor: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

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