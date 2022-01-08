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Spor

Süper Lig ekipleri Mert Çelik'in peşinde

Azerbaycan'ın Neftçi Baku ekibinde forma giyen 21 yaşındaki Mert Çelik'e Süper Lig'den talip çıktı. Fatih Karagümrük ve Gaziantep'in teklifte bulunduğu iddia edilirken, genç oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da hamlede bulunacağı öne sürüldü.

8 Ocak 2022 Cumartesi 20:28 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:28
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Bonservis Başakşehir'in elinde olan 21 yaşındaki stoper Mert Çelik'in talipleri her geçen gün artıyor. Azerbaycan'ın Neftçi Baku takımında kiralık olarak oynayan genç oyuncuyu Süper Lig ekipleri yakından takip etmeye başladı.

4 büyüklerin yakından takip ettiği Mert Çelik için Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK kulüpleri yeni sezon için Başakşehir'in kapısını şimdiden çaldı. Genç oyuncunun transferi için pazarlıklar devam ediyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN MERT ÇELİK HAMLESİ

Mert Çelik için sezon sonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de genç oyuncu için bir hamlede bulunacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 350 BİN EURO

Transfermarkt verilerine göre Mert Çelik'in piyasa değeri 350 bin euro. 21 yaşındaki stoper bu sezon Neftçi Baku'de 18 maçta forma giydi.

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