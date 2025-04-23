İstanbul'da 6,2 şiddetindeki depremin ardından futbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Fenerbahçe: "Marmara Denizi'nde meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Başakşehir: İstanbul'da meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Samsunspor: Marmara Denizi açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem sonrası, can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gaziantep FK: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Kasımpaşa: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Konyaspor: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Antalyaspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını temenni eder, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kayserispor: Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Çaykur Rizespor: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor: Marmara Denizi'nde meydana gelen, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bodrum FK: Marmara Denizi'nde meydana gelen İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sivasspor: Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hatayspor: Merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz.

Adana Demirspor: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eyüpspor: İstanbul Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.