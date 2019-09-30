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Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'in ismi Gaziantep FK oldu

Gazişehir Gaziantep’te olağan genel kurul yapıldı. Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, takımın isminin Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildiğini açıkladı.

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Gazişehir Gaziantep'te bugün yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçildi. Yaklaşık üç yıldır takımın başkanlığını yapan Adil Sani Konukoğlu'na ise onursal başkanlık görevi verildi.

Yapılan olağan genel kurulun ardından görevi devralan yeni başkan Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada takımın isminin Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirdiklerini ve federasyondan gün içinde onay beklediklerini açıkladı. Büyükekşi, Gaziantep Basketbol Takımı'nı da kulüp bünyesine katacaklarını belirtti.

Takımın yeni ismi Gaziantep FK

Büyükekşi, genel kurulda yaptığı konuşmada ilk işlerinin takımın ismini Gaziantep kenti ile özdeşleştirmek olduğunu söyleyerek, “Başkanlık için yaptığım ilk toplantıda takımın ismini değiştireceğimizi söylemiştim. Bu düşüncemize Adil başkan da destek vermişti. Göreve gelir gelmez aldığımız karar sonucu takımın adını şu anda Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirdik. Konu ile ilgili cumartesi günü de federasyon başkanı ile görüştük. Onlar da bugün veya yakın bir zamanda ara bir yönetim kurulu kararı ile yeni ismimizi onaylayacaklar. Oradan onay geldikten sonra da maçlarımızı artık Gaziantep FK olarak oynayacağız” dedi.

Gaziantep Basketbol da kulüp bünyesine katılıyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol Takım'ını da kulüp bünyesine katacaklarını açıklayan Büyükekşi, “Şehrimizi basketbol liginde başarı ile temsil eden Gaziantep Basketbol Takımı'nı kulübümüzle birleştireceğiz. Yani Gaziantep FK ve Gaziantep Basketbol'u aynı dernek çatısı altında birleştiriyoruz. Ayrıca Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Basketbol Takımı'nı da bu çatı altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, konuşmasının devamında takıma olan desteği arttırmak ve stada daha fazla taraftar çekmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını da aktardı. Öte yandan genel kurulda önceki başkan Adil Sani Konukoğlu'na da onursal başkanlık görevi verildi.

Konukoğlu: "Her zaman desteğe hazırım"

Kulübün önceki başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yaptığı açıklamada görevi bırakmasına rağmen her zaman destek vermeye devam edeceğini dile getirerek, “Ben öncelikle göreve seçilen yeni arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Gaziantep şehri olarak her zaman onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Biz her zaman emrinizdeyiz. İstedikleri her an gelir, elimizden geldiğince destek oluruz" diye konuştu.

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