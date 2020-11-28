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Spor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da koronavirüs vakası

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 20:12 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:12
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Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da gerçekleştirilen korona virüs testi sonrasında 2 futbolcunun testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayserispor’da Denis Alibec ile Nurettin Korkmaz’ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga, korona virüse yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı.

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