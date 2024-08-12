Paris Saint Germain'in Portekizli ön liberosu Danilo Pereira ile Süper Lig'den bazı takımların ilgilendiği iddia edildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Danilo'yu bu sezon kadroda düşünmüyor

Haberde, 32 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatılarak, yıldız futbolcuya eski takımı Porto'nun yanı sıra birçok Türk kulübünün ilgi gösterdiği belirtildi.

Danilo Pereira'nın transferinin ağustos ayının sonuna kadar resmiyete kavuşması beklenirken, futbolcunun şu an için tercihini Porto'dan yana kullandığı kaydedildi.

PSG yönetiminin de eylül ayında 33 yaşına basacak olan Danilo'nun ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.