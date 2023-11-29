İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9226
  • EURO
    31,7527
  • ALTIN
    1899.16
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, Barcelona devreye girdi!
Spor

Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, Barcelona devreye girdi!

La Liga ekiplerinden Barcelona, Liverpool'da forma giyen eski orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı gündemine aldı.

29 Kasım 2023 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, Barcelona devreye girdi!
ABONE OL

Zirve yarışında dördüncü sırada bulunan Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sport'un haberine göre; Barcelona, 32 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı gündemine aldı.

İspanyol devinin, Liverpool'da forma giyen tecrübeli oyuncu için yakın zamanda görüşme planladığı ifade edildi.

YÜKSEK İHTİMAL GÖRÜLÜYOR

Ayrıca haberde, İspanyol devinin, Liverpool'da sakatlığının ardından bu sezon hiç forma şansı hiç bulamayan Alcantara'yı kadrosuna katmasının yüksek ihtimal görüldüğü belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Liverpool'un da bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alcantara'dan da gelir elde etmek için transfer görüşmeierine onay vereceği öne sürüldü.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona kariyerinde toplam 100 karşılaşmaya çıkan Alcantara, bu karşılaşmalarda 11 gol, 20 asistlik performans sergilemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.