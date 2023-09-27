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Spor

Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar sonrası 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Pendikspor, Galatasaray ve Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahüratı', Fatih Karagümrük, 'talimatlara aykırı hareketi', RAMS Başakşehir ve Konyaspor 'saha olayları', MKE Ankaragücü 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takımlarının, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve Adana Demirspor'un "3 futbolcusunun ihraç edilmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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