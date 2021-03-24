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Spor

Süper Lig, hoca kıyımında Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de sezonun bitimine 11 hafta kala kulüpler, 27 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:02
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Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 15 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor sezon içinde 3'er kez teknik adam değişikliği yaşandı.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'da 2'şer defa antrenör değişikliğine gidildi.

Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

5 BÜYÜK LİGDE TOPLAM 33 KEZ TEKNİK HEYET DEĞİŞTİ

Süper Lig'de yapılan 27 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

İngiltere'de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya'da 5, İtalya'da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu.

Almanya'da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı.

Fransa'da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

AVRUPA'NIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINDA SÜPER LİG İLK SIRADA (!)

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig'i geçen ülke bulunmuyor.

Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig'in en yakın takipçisi konumunda.

Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor.

İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor.

UEFA ülke puanı klasmanına göre ilk 20 ülkedeki teknik direktör değişiklik sayıları şöyle:

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ
ÜLKELERTAKIM SAYISITEKNİK ADAM SAYISI
Türkiye1527
Sırbistan1522
Güney Kıbrıs1016
Portekiz912
Yunanistan 911
Belçika 1011
Hırvatistan810
Fransa 810
Almanya 69
Çekya77
Hollanda 77
İskoçya66
Rusya 66
İtalya66
İspanya55
Danimarka44
Avusturya44
Ukrayna 33
İngiltere33
İsviçre22

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