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Spor

Süper Lig hocasından Merih Demiral itirafı! “Teklifi bu sebeple yaptılar…”

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral için Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'den Türkiye kariyerine dahil özel açıklamalar geldi. Merih Demiral ile Sassuolo döneminden tanıştığını belirten Farioli, teklifin o dönemden kurulan iletişim sonrasında geldiğini belirtti.

Fanatik4 Şubat 2022 Cuma 11:50 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:50
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Milli futbolcu Merih Demiral 2018-2019 sezonunun devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. O dönem Sassuolo'da yardımcı teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Merih Demiral'la tanışmasının ardından Alanyaspor'la da iletişime geçtiğini açıkladı. Fanatik'e konuşan Farioli'nin açıklamaları şu şekilde...

"MERİH DEMİRAL İLE TOPLANTI YAPMIŞTIK..."

"3-4 sene önceydi Merih Demiral ile ilk toplantımızı hatırlıyorum. Sassuolo'da takıma transferi olduktan sonra Merih'le teknik direktörümüz De Zerbi oyun planımızla alakalı görüşmemi söyledi. Merih'le toplantı yaptık. Cenk Melih Yazıcı da bu toplantıda bizimle birlikteydi. İlk ilişkimiz o zaman başladı. Sonra geçen sezon başında ekip kurduklarında bana teklif yaptılar ben de kabul ettim süreç aslında bu şekilde başladı. Merih'le de hâlâ çok iyi bir ilişkimiz var. Eski videolara bakınca gülüyorum."

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