Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper lig 18. hafta fikstürü

Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayacak? Liglerin uzun süredir tatil olmasından dolayı futbol severler Süper Lig ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig 18. hafta fikstüründe birbirinden çekişmeli maçlar yer alıyor. Süper Lig ikinci yarısında kıran kırana bir mücadele yaşanacak ve sezonu en fazla puanla kapatan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Aynı zamanda Avrupa kupaları hattı için de kıyasıya bir savaş yaşanacak. Kümede kalma hattında da mücadele alev alacak. Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ligin ikinci yarısının açılış haftası olan 18.hafta 18-19-20-21 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 19 Mayıs’ta oynanacak maçlarla sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

HAKEMLER FIFA TESTİNDE

Antalya'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında Süper Lig'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine FIFA atletik testi uygulandı. Teste Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, Serkan Çınar ile Barış Şimşek katılmadı.

TFF MHK Kış Semineri kapsamında Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılan FIFA atletik testine katıldı. Testte yardımcı hakemler ile 25 Süper Lig hakeminden 20'si yer aldı.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, UEFA'nın Ocak ayında gerçekleştireceği koşuda atletik test uygulanacağı için, Serkan Çınar ile Barış Şimşek de hafif sakatlığı nedeniyle raporlu oldukları için Antalya'daki teste katılmadı. Atletik test öncesi ısınma yapan hakemler, belirli süredeki mesafeli koşularıyla testi tamamladı.

Testi MHK Yönetim Kurulu üyeleri Metin Tokat, Erol Ersoy, Ahmet Erdoğan, Alican Lakot, Kadir Tozlu da tribünden izledi. Yarın da A klasman hakemleri ile yardımcı hakemlere atletik test uygulanacak.

SÜPER LİG'DE SON DURUM

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.

SÜPER LİG'İN SERTLİĞİ

Süper Lig'in değişmeyenlerinden olan 'faul sayısının fazlalığı' bu sezonun ilk yarısında da aynı çizgide devam etti.

18 takım toplamda 4 bin 234 kez faul yaptı ve bu yüzden 1074 dakika oyun durdu. Mücadeleler sırasında en az faule 199 kez ile Galatasaray başvurdu. Lider Başakşehir 223 faul ile listenin alt sıralarında yer alırken, en fazla faul yapan ekip 275 ile Aytemiz Alanyaspor oldu. Beşiktaş ise 243 kez ile en fazla faul yapan üçüncü takım konumunda. Fiziksel güce çok fazla ihtiyaç duyulan ligimizde, ilk yarıda duran oyunlara harcanan süreler yüzünden neredeyse 12 maç fauller nedeniyle oynanmadı.

Geçtiğimiz sezonun aynı döneminde takımlar 4 bin 299 kez faule başvurmuştu.