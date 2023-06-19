Süper Lig kulübünün yeni yıldızı Emre Kılınç oldu! Transfer resmen bitti

Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç gösterdiği performans ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'a dönen 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Emre Kılınç'a kiralık olarak forma giydiği MKE Ankaragücü talip oldu.

PERFORMASI İLE BEĞENİ TOPLADI

2020 yılında büyük umutlarla Sivasspor'dan Galatasaray'a 5.50 milyon Euro'ya transfer olan Emre Kılınç, sarı-kırmızılılarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Sezon başında birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim oyuncuyu MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Ankara temsilcisinde adeta küllerinden doğan Emre Kılınç takımın en önemli oyuncusu oldu.

EMRE KILINÇ TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR

Performansı ile alkış toplayan yıldız futbolcu Emre Kılınç, Ankara temsilcisinde ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi. Emre Kılınç için harekete geçen MKE Ankaragücü yönetimi Galatasaray'ın kapısını çaldı. Transferi için görüşmeler devam ederken sarı-lacivertli kulübün başkan Faruk Koca'dan "Emre için Galatasaray ile görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlar ama oyuncuya yurt dışından da talip var. Orayla da görüşüyorlar." şeklinde bir açıklama geldi. Emre Kılınç transferinin yakında netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Kiralık olarak formasını giydiği MKE Ankaragücü'nde 32 resmi maça çıkan Emre Kılınç 27 maça ilk 11'de başladı. 2294 dakika sahada kalan oyuncu 2 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.