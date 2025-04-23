Trendyol Süper Ligi ekiplerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın soyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte yapılan bayram paylaşımları:

TFF: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!



FENERBAHÇE: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan'lara!

GALATASARAY: "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." ilkesiyle 105 yıl önce TBMM'nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



TRABZONSPOR: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

ANTALYASPOR: Bugün #23Nisan, hep neşeyle doluyor insan!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

BAŞAKŞEHİR: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

KAYSERİSPOR: Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

HATAYSPOR: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsuN

GAZİANTEP FK: 105 yıl önce "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek millet iradesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, onun tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.

SİVASSPOR: Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

BODRUM FK: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü gurur ve coşku ile kutluyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerleyerek daha güçlü yarınlar inşa edeceğine olan inancımız tamdır.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.