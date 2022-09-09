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Spor

Süper Lig kulüpleri, transfer döneminde 243 futbolcu aldı

Spor Toto Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

AA9 Eylül 2022 Cuma 12:50 - Güncelleme:
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Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 105, yurt dışından ise 138 olmak üzere toplamda 243 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 22 futbolcu alan Adana Demirspor oldu. Akdeniz temsilcisini 21 oyuncuyla MKE Ankaragücü ve 19 futbolcuyla Bitexen Giresunspor izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 7 futbolcuyla Fraport TAV Antalyaspor yaptı. Bu kulüpleri 8'er transferle İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

- Kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

KulüpSayı
Adana Demirspor22
MKE Ankaragücü21
Giresunspor19
Fatih Karagümrük17
Ümraniyespor15
Kasımpaşa15
Hatayspor15
Galatasaray13
Gaziantep FK13
Alanyaspor13
Konyaspor12
Fenerbahçe12
Trabzonspor12
Beşiktaş12
Başakşehir9
Sivasspor8
İstanbulspor8
Antalyaspor7

- Yurt dışından 138 transfer

Süper Lig kulüpleri, yaz döneminde yurt dışından 138 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Söz konusu 83 günlük süreçte kulüpler, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından oyuncu getirdi.

Türk kulüplerinin sözleşme imzaladığı 138 futbolcu, 37 farklı ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en fazla transfer 19 futbolcuyla İngiltere liglerinden yapıldı. Bu ülkeyi 13 transferle Fransa, 11 transferle Yunanistan izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların son forma giydiği takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

ÜlkeSayı
İngiltere19
Fransa13
Yunanistan11
Hollanda10
Portekiz, İtalya8
Almanya, Rusya7
İspanya6
Polonya4
Avusturya, Belçika, Brezilya, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan3
ABD, BAE, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, Sırbistan2
Arjantin, Çekya, Çin, Fas, Danimarka, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kosova, Lüksemburg, Macaristan, Ukrayna, Uruguay1

- En fazla ithal Galatasaray ve Ankaragücü'nden

Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray ile lige yeniden dönen MKE Ankaragücü yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirdi. Başkent temsilcisi ise 21 transferin 11'inde dış pazara yöneldi. Yurt dışından en az transfere ise 3 oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor imza attı.

Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 13 kişiyle Adana Demirspor aldı. İkişer transferle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor ve Sivasspor, iç pazardan en az oyuncu alan takım oldu.

Kulüplerin yurt dışı ve içinden aldığı futbolcu sayıları şöyle:

KulüpYurt dışıYurt içi
Galatasaray112
MKE Ankaragücü1110
Fatih Karagümrük107
Fenerbahçe102
Trabzonspor102
Alanyaspor103
Adana Demirspor913
Giresunspor910
Beşiktaş84
Gaziantep FK85
Kasımpaşa78
Başakşehir63
İstanbulspor62
Sivasspor62
Konyaspor57
Ümraniyespor510
Hatayspor411
Antalyaspor34

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