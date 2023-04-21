İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4849
  • EURO
    21,29
  • ALTIN
    1239.08
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
Spor

Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
ABONE OL

Kulüplerin sosyal medya hesabından yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray: "Bayram iyileştirici ve birleştiricidir, bu yüzden çok sever ve yolunu gözleriz. Bu Ramazan Bayramı'nın da başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyoruz."

Fenerbahçe: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

Beşiktaş: "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun."

Trabzonspor: "Tüm İslam aleminin ve camiamızın Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Medipol Başakşehir: "Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun..."

Antalyaspor: "Ramazan Bayramı'nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Konyaspor: "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar."

Kasımpaşa: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Corendon Alanyaspor: "Ramazan Bayramımız kutlu olsun!"

Kayserispor: "Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun."

Fatih Karagümrük: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Ümraniyespor: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Sivasspor: "Tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

İstanbulspor: "Ramazan Bayramı'nın; kulübümüz, ülkemiz ve tüm İslam alemi adına hayırlı olmasını temenni ediyor; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz."

Adana Demirspor: "Sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

MKE Ankaragücü: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Giresunspor: "Ramazan Bayramınız mübarek olsun!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.