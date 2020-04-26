İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig kulüplerine Ömer Toprak müjdesi!
Spor

Süper Lig kulüplerine Ömer Toprak müjdesi!

Sık sık Türk kulüpleriyle adı anılan milli futbolcu Ömer Toprak kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'den sezon sonu ayrılıyor.

26 Nisan 2020 Pazar 19:15 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 19:15
ABONE OL

Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Ömer Toprak'ın ismi yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Ancak Almanya'da kalmayı tercih eden Toprak, kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan milli stoper, Bremen'de tutunamadı ve beklentileri karşılayamadı.

Ajansspor'un haberine göre Alman basını, Mızıkacılar'ın kiralık olarak transfer ettiği Ömer Toprak'ı kadroda düşünmüyor.

SON KARAR DORTMUND'DA

Toprak'ın geleceğiyle ilgili son kararı, bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund Kulübü verecek. Yakın zamanda Dortmund yöneticileri, maliyeti yüksek futbolcular konusunda tasarruf yapılabileceğini ve bazı isimlerle de yolların ayrılacağını duyurmuştu.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.