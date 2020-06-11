Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'de başlangıç maçları ve haftanın fikstürü

11 Haziran 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 18:05

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in bu hafta başlayacağı duyurulmuştu. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? Uzun bir süreden bu yana futbola hasret kalan futbolseverler Süper Lig'de başlangıç maçları ve haftanın fikstürünü merak ediyor. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye 2. ve 3. Lig maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. Böylece Süper Lig'de başlangıç maçları ve haftanın fikstürü belli oldu. İşte Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'nin açıkladığı takvime göre, Süper Lig'de başlangıç maçları 12 Haziran Cuma günü yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek. İşte Süper Lig'de başlangıç maçları ve haftanın fikstürü

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle 19 Mart'ta süresiz şekilde ertelenen Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de başlangıç maçları ve haftanın fikstürüne göre 12 Haziran Cuma akşamı oynanacak iki karşılaşmayla son 8 haftalık periyota girecek.

SÜPER LİG'DE BAŞLANGIÇ MAÇLARI VE HAFTANIN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

Kononavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'dan yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ederken Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan arayacak. Haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor, Sivas'ta kozlarını paylaşacak.

19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'de Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürürken aynı puana sahip Merdipol Başakşehir ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 50 puanla zirveyi yakından takip ederken 49 puanlı Demir Grup Sivasspor ise rakiplerinin hatasını kollayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Süper Lig maçları beIN SPORTS ekranından yayınlanacak. Maçlar her zaman ki gibi şifreli olarak yayınlanmaya devam edecek. Yayıncı kuruluştan maçların şifresiz yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından Süper Lig'in 26. hafta maçları seyircisiz oynanmıştı. TFF, 19 Mart'ta yaptığı açıklamayla Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak." ifadelerine yer verilmişti.