09 Temmuz 2020 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:00

Süper Lig'de 31. haftanın maçları bugün oynanacak üç müsabakanın ardından sona erecek. 31. haftanın açılış maçında deplasmanda Süper Lig puan durumu 2020 yeni haftada Gençlerbirliğine konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakeşhir sahasında Denizlispor'u 2-0'lık skorla geçerken Başakşehir'e en yakın takım olan Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u deplasmanda tek golle geçerken Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında bozguna uğradı. Süper Lig'de oynanan son maçların ardından Süper Lig puan durumu 2020 yeni fikstür belli oldu. Peki Süper Lig'de alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu fikstür nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı. Süper Lig puan durumu 2020 yeni 31. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu skorla puanını 62'ye taşıyan bordo mavililer, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. İşte Süper Lig puan durumu fikstürde sıralama.

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18:30 Rizespor-Kayserispor

21:00 Gaziantep FK- Konyaspor

21:00 Beşiktaş-Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU FİKSTÜR

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 66 puan

2.Trabzonspor 62 puan

3.Sivasspor 54 puan

4.Galatasaray 52 puan

5 Alanyaspor 51 puan

6. .Beşiktaş 50 puan (1 maçı eksik)

7. Fenerbahçe 50 puan

8.Göztepe 39 puan

9.Gaziantep Futbol Kulübü 38 puan

10.Antalyaspor 38 puan

11. Kasımpaşa 36 puan (1 maçı eksik)

12.Gençlerbirliği 33 puan

13. BTC Turk Y.Malatyaspor 29 puan

14. Denizlispor 32 puan

15. Kayserispor 31 puan (1 maçı eksik)

16. İH Konyaspor 30 puan (1 maçı eksik)

17.Çaykur Rizespor 29 puan (1 maçı eksik)

18.MKE Ankaragücü 27 puan

31. haftanın programı

Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe

Başakşehir 2-0 Denizlispor

Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

Alanyaspor 4-1 Galatasaray

Göztepe 2-2 Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Gaziantep FK - Konyaspor