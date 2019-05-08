Son yılların en heyecanlı liglerinden birinin yaşandığı Süper Lig’de heyecan dorukta… Sporseverler, Süper lig puan durumu nedir, Süper lig ne zaman bitecek sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca sporsever bu sene kimin şampiyon olacağını, kimin küme düşeceğini hayli merak ediyor. Çünkü süper ligin bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı tepede kızışırken, alt sıralarda da kümede kalma mücadelesi yaşanıyor. Mayıs ayının gelmesi ile Süper Lig’de sezonun ne zaman biteceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, bu hafta Rize deplasmanında olacak. Averajla Galatasaray’ın gerisinde bulunan Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir ise evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Süper lig puan durumu nedir? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) planlamasına göre, Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE 31. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİGDE KALAN MAÇLAR

Bitime üç maç kala Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:

32. Hafta

10 Mayıs Cuma:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

33. Hafta

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)