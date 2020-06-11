Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu 2020

11 Haziran 2020 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:53

Süper Lig’de maçlara ara verilmesinin ardından maçlara yeniden kaldığı yerden devam edecek. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından puan durumu belli olan Süper Lig’de maçlara kaldığı yerden bu hafta itibariyle yeninde başlanıyor. Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Futbolseverler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Süper Lig puan durumu 2020 tablosu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig puan durumunda hangi takımın kaçıncı sırada olduğunu merak eden sporseverler, tuttukları takımın puan sıralamasını aşağıdaki Süper Lig puan durumu tablosundan görebilirler. İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu 2020

TFF'nin açıkladığı takvime göre, Süper Lig 27. haftada 12 Haziran Cuma günü yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek. İşte Süper Lig puan durumu 2020 tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2020

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.