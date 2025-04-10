SÜPER LİG | Samsunspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonunda 31. hafta, Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında oynayacağı maçla start alıyor. İki takım, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu kez deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde bir maç eksiğiyle 71 puanı bulunan Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammül göstermiyor. 51 puanlı Samsunspor ise Avrupa kupaları hedefiyle sahaya çıkacak.

EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da Frankowski, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai sarı kart sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'IN GOL UMUDU: OSİMHEN

Galatasaray'ın hücum hattındaki en etkili ismi, Victor Osimhen.

Süper Lig'de 23 maçta 20 gol atan Nijeryalı yıldız, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Osimhen ayrıca Avrupa Ligi'nde 6 gol, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Lig içinde Osimhen'i Barış Alper Yılmaz (10 gol) ve Ahmed Kutucu (9 gol) izliyor.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Mücadelenin ilk 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şu şekilde;

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser, Schindler, Emre Kılınç, Muja ve Marius Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata ve Osimhen.